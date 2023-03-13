Повітряні сили пояснили, чому відкладається навчання воїнів ЗСУ на винищувачах

Юрій Ігнат: «Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака»

Пілоти Збройних сил України все ще не можуть приступити до навчань на західних бойових літак через те, що наразі немає точного розуміння, який саме тип літаків отримають українські військові. Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігна в ефірі національного телемарафону.

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«Про навчання пілотів і про якісь домовленості з країнами ми чули у заявах різних лідерів країн Європи. Про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо. Це Велика Британія та інші країни. Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери», – пояснив Ігнат.

Як повідомлялося, Словаччина може передати Україні списані винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею, однак це рішення має бути схвалено або парламентом, або урядом.

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Також повідомлялося, що військово-повітряні сили США на базі в Аризоні перевіряють навички українських пілотів для потенційного навчання на винищувачах F-16.