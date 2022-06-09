РФ готує нові удари по Україні: до Криму завезли ракети «Калібр»

Ракети збирали майже з усіх регіонів Росії

До окупованого Криму з усієї Росії звезли нову партію крилатих ракет «Калібр». Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

Сталося це минулого тижня. Ракети збирали майже з усіх регіонів та флотів, де вони ще залишалися.

«Якщо говорити про загострення (з моря), в першу чергу це загроза ракетних ударів з боку Чорного моря, де зараз дуже серйозна група російських кораблів... Запас вони поповнили, він у них є, тому загроза дуже висока саме ракетних ударів», – заявив експерт.

Раніше повідомлялося, що станом на сьогодні найбільшою загрозою для Одеської та Миколаївської областей є ракетні удари з акваторії Чорного моря.

Крім цього, в Одеській області залишається загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря до гирла річки Дунай. В ОВА зазначили, що такі спроби окупанти робили ще на початку березня, але тоді отримали відсіч. Командування відстежує ситуацію.

Загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі немає: цю ділянку державного кордону посилили, в області постійно проводять контрдиверсійну роботу.