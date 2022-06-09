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    Події в Україні

    РФ готує нові удари по Україні: до Криму завезли ракети «Калібр»

    Існує велика загроза ракетних ударів з боку Чорного моря - РФ готує нові удари по Україні: до Криму завезли ракети «Калібр»
    Існує велика загроза ракетних ударів з боку Чорного моря
    фото з відкритих джерел

    Ракети збирали майже з усіх регіонів Росії

    До окупованого Криму з усієї Росії звезли нову партію крилатих ракет «Калібр». Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

    Сталося це минулого тижня. Ракети збирали майже з усіх регіонів та флотів, де вони ще залишалися.

    «Якщо говорити про загострення (з моря), в першу чергу це загроза ракетних ударів з боку Чорного моря, де зараз дуже серйозна група російських кораблів... Запас вони поповнили, він у них є, тому загроза дуже висока саме ракетних ударів», – заявив експерт.

    Раніше повідомлялося, що станом на сьогодні найбільшою загрозою для Одеської та Миколаївської областей є ракетні удари з акваторії Чорного моря.

    Крім цього, в Одеській області залишається загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря до гирла річки Дунай. В ОВА зазначили, що такі спроби окупанти робили ще на початку березня, але тоді отримали відсіч. Командування відстежує ситуацію.

    Загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі немає: цю ділянку державного кордону посилили, в області постійно проводять контрдиверсійну роботу.

    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ готує нові удари по Україні: до Криму завезли ракети «Калібр»