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    Речник ОВА назвав найбільшу загрозу для Одещини

    В Одеській області залишається загроза проникнення ДРГ - Речник ОВА назвав найбільшу загрозу для Одещини
    В Одеській області залишається загроза проникнення ДРГ
    фото з відкритих джерел

    Росія розташувала у Чорному морі два свої кораблі та підводний човен

    Станом на сьогодні найбільшою загрозою для Одеської та Миколаївської областей є ракетні удари з акваторії Чорного моря. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

    «Там (у Чорному морі, – ред.) Росія розташувала два свої кораблі та підводний човен, що є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр», – зазначив Братчук.

    Раніше повідомлялося, що в Одеській області залишається загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря до гирла річки Дунай.

    В ОВА зазначили, що такі спроби окупанти робили ще на початку березня, але тоді отримали відсіч. Командування відстежує ситуацію.

    Також речник ОВА запевнив, що загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі немає: цю ділянку державного кордону посилили, в області постійно проводять контрдиверсійну роботу.

    30 травня на Одещині було знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Речник ОВА назвав найбільшу загрозу для Одещини