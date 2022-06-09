Речник ОВА назвав найбільшу загрозу для Одещини

Росія розташувала у Чорному морі два свої кораблі та підводний човен

Станом на сьогодні найбільшою загрозою для Одеської та Миколаївської областей є ракетні удари з акваторії Чорного моря. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

«Там (у Чорному морі, – ред.) Росія розташувала два свої кораблі та підводний човен, що є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр», – зазначив Братчук.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області залишається загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря до гирла річки Дунай.

В ОВА зазначили, що такі спроби окупанти робили ще на початку березня, але тоді отримали відсіч. Командування відстежує ситуацію.

Також речник ОВА запевнив, що загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі немає: цю ділянку державного кордону посилили, в області постійно проводять контрдиверсійну роботу.

30 травня на Одещині було знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну.