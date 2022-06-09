Стало відомо про загрозу проникнення ворожих ДРГ у одну із областей України

В ОВА зазначили, що такі спроби окупанти робили ще на початку березня, але тоді отримали відсіч. Командування відстежує ситуацію.

Також речник ОВА запевнив, що загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі немає: цю ділянку державного кордону посилили, в області постійно проводять контрдиверсійну роботу.

Раніше повідомлялося, що російське керівництво намагається активізувати диверсійну роботу в Україні. Для ДРГ в Україні шукають найманців.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови МВС Євгеній Єнін заявив, що російська агресія має і неочевидні наслідки – це «подарунки», залишені ворожими диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ), а також зростання рівня злочинності в Україні на тлі зниження рівня життя.

Єнін також заявив, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення РФ з північного напрямку. За його словами, на сьогодні частіше спостерігаються артилерійські чи мінометні обстріли. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають.