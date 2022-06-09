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    Події в Україні

    Стало відомо про загрозу проникнення ворожих ДРГ у одну із областей України

    Загрози відкриття &laquo;другого фронту&raquo; з боку &laquo;Придністров'я&raquo; наразі немає - Стало відомо про загрозу проникнення ворожих ДРГ у одну із областей України
    Загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі немає
    з відкритих джерел

    Ризик проникнення ДРГ залишається в Одеській області

    В Одеській області залишається загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із Чорного моря до гирла річки Дунай. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

    «Ми розуміємо, і наші військові говорять про підозри щодо того, що ворог діятиме на Дунаї. Тобто з Чорного моря заходитиме в Дунай диверсійно-розвідувальними групами, щоб проводити бойові дії», – сказав Братчук.

    В ОВА зазначили, що такі спроби окупанти робили ще на початку березня, але тоді отримали відсіч. Командування відстежує ситуацію.

    Також речник ОВА запевнив, що загрози відкриття «другого фронту» з боку «Придністров'я» наразі немає: цю ділянку державного кордону посилили, в області постійно проводять контрдиверсійну роботу.

    Раніше повідомлялося, що російське керівництво намагається активізувати диверсійну роботу в Україні. Для ДРГ в Україні шукають найманців.

    Нагадаємо, раніше перший заступник голови МВС Євгеній Єнін заявив, що російська агресія має і неочевидні наслідки – це «подарунки», залишені ворожими диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ), а також зростання рівня злочинності в Україні на тлі зниження рівня життя.

    Єнін також заявив, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення РФ з північного напрямку. За його словами, на сьогодні частіше спостерігаються артилерійські чи мінометні обстріли. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо про загрозу проникнення ворожих ДРГ у одну із областей України