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    Політика

    Історія Криму повторюється: окупанти взялися «зачищати» медіа в Херсоні

    Окупаційні війська та адміністрації захопили медіа та транслюють свої канали - Історія Криму повторюється: окупанти взялися «зачищати» медіа в Херсоні
    Окупаційні війська та адміністрації захопили медіа та транслюють свої канали
    фото з відкритих джерел

    Вільна журналістика закінчилась: окупанти взялися зачищати медіа в Херсоні

    Росіяни продовжують практику «зачистки» та переслідувань журналістів на новоокупованих територіях. Про це заявила Таміла Ташева, постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим під час пресбрифінгу.

    «Окупанти продовжують практику «зачистки» та переслідувань журналістів на новоокупованих територіях, так як вони це робили з 2014 року. Лише на початку окупації Криму було зафіксовано понад 100 випадків переслідувань журналістів та блогерів. Цілі редакції були змушені виїздити з Кримського півострову», – сказала вона.

    В Криму почалося повністю зачищення інформаційного поля ще з 2014 року: «Зараз ми спостерігаємо таку ж ситуацію і в Херсонській області. Окупаційні війська та адміністрації захопили медіа та транслюють свої канали на тих частотах».

    Після окупації Криму, з’явилося таке поняття як – вільна журналістика. Коли люди самі фільмували та знімали все, що відбувається в окупації. Наразі такі люди перебувають в місцях позбавлення волі.

    Також стало відомо, що Росія заявила, що відкрила сухопутний коридор у Крим.

    Із тимчасово захоплених Росією територій України колони вантажівок везуть в окупований Крим викрадене зерно.

    Також мешканці окупованого півострова масово ухиляються від служби в армії РФ.

    Теги: Крим росія окупанти історія війна Україна окупація #stoprussia
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    Історія Криму повторюється: окупанти взялися «зачищати» медіа в Херсоні