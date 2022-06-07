Історія Криму повторюється: окупанти взялися «зачищати» медіа в Херсоні

Окупаційні війська та адміністрації захопили медіа та транслюють свої канали

Вільна журналістика закінчилась: окупанти взялися зачищати медіа в Херсоні

Росіяни продовжують практику «зачистки» та переслідувань журналістів на новоокупованих територіях. Про це заявила Таміла Ташева, постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим під час пресбрифінгу.

«Окупанти продовжують практику «зачистки» та переслідувань журналістів на новоокупованих територіях, так як вони це робили з 2014 року. Лише на початку окупації Криму було зафіксовано понад 100 випадків переслідувань журналістів та блогерів. Цілі редакції були змушені виїздити з Кримського півострову», – сказала вона.

В Криму почалося повністю зачищення інформаційного поля ще з 2014 року: «Зараз ми спостерігаємо таку ж ситуацію і в Херсонській області. Окупаційні війська та адміністрації захопили медіа та транслюють свої канали на тих частотах».

Після окупації Криму, з’явилося таке поняття як – вільна журналістика. Коли люди самі фільмували та знімали все, що відбувається в окупації. Наразі такі люди перебувають в місцях позбавлення волі.

Також стало відомо, що Росія заявила, що відкрила сухопутний коридор у Крим.

Із тимчасово захоплених Росією територій України колони вантажівок везуть в окупований Крим викрадене зерно.

Також мешканці окупованого півострова масово ухиляються від служби в армії РФ.