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    Події в Україні

    РФ може готувати провокацію на Кримському мосту

    Ключове застереження окупаційних адміністрацій&nbsp;&ndash;&nbsp;утриматися від пересування &laquo;кримським мостом&raquo; в період з 22 квітня до 11 травня поточного року - РФ може готувати провокацію на Кримському мосту
    Ключове застереження окупаційних адміністрацій – утриматися від пересування «кримським мостом» в період з 22 квітня до 11 травня поточного року
    фото з відкритих джерел

    Збільшилась кількість диверсійно-розвідувальних груп в тимчасово окупованому Криму

    Російська Федерація може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ. Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

    В розпорядженні представництва опинились директиви для працівників «бюджетної сфери» тимчасово окупованого Кримського півострова щодо уникнення загроз життю і здоров’ю в умовах «підвищеної диверсійної небезпеки».

    В документі зазначається, що у зв’язку з початком другої фази так званої «спеціальної військової операції в Україні» збільшилась кількість диверсійно-розвідувальних груп, які можуть здійснити «напади» на об’єкти критично-важливої інфраструктури в тимчасово окупованому Криму.

    «Ключове застереження окупаційних адміністрацій – утриматися від пересування «кримським мостом» в період з 22 квітня до 11 травня поточного року. Подібні застереження не мають нічого спільного з реальністю, однак стає зрозумілим, що або Росія сама готує провокацію на Кримському мості, або таким чином намагається його розвантажити для перекидання додаткових сил та засобів військового призначення», – йдеться у повідомленні.

    Представництво закликало українців в тимчасово окупованому Криму повідомляти про підозрілу активність або про пересування російської військової техніки Кримським мостом у цей період.

    До слова, у ситуації війни Росії проти України Кримський міст відіграє ключову роль для військового угруповання окупанта на півострові. Ця споруда неодмінно має бути знищена, хоча наразі такої фізичної можливості практично немає. Таку заяву зробив експостпред президента України в АР Крим Борис Бабін

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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ може готувати провокацію на Кримському мосту