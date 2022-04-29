Знищення Керченського мосту. Експостпред президента в Криму назвав головну умову

Міст через Керченську протоку, яка з’єднує Росію з окупованим нею півостровом був збудований РФ у 2014 році

Сьогодні Кримський міст відіграє ключову роль у діяльності російського військового угруповання на півдні України

У ситуації війни Росії проти України Кримський міст відіграє ключову роль для військового угруповання окупанта на півострові. Ця споруда неодмінно має бути знищена, хоча наразі такої фізичної можливості практично немає. Таку заяву зробив експостпред президента України в АР Крим Борис Бабін в інтерв'ю «Обозревателю».

«Питання знищення мосту має стояти, але тут є два ключових фактори, зокрема ситуація на момент знищення. На сьогодні його знищення переважає над будь-якими викликами. Друге – ми не ведемо загарбницької війни, ми ведемо оборонну війну проти ворожої агресії. За таких умов наша перемога передбачає відновлення України в кордонах, що були порушені в лютому 2014 року», – сказав Бабін.

Він наголосив, що кавказький берег Кримського мосту не є Україною, якщо не враховувати острів Тузла. Тому після нашої перемоги там все одно залишиться державний кордон.

«З яким державним утворенням ми матимемо там кордон – це вже друге питання. Якщо там буде російська влада, за жодних обставин я не бачу ніякої доцільності збереження цієї споруди», – пояснив колишній представник президента у Криму.

Бабін наголосив, що сьогодні Кримський міст відіграє ключову роль у діяльності російського військового угруповання на півдні України, починаючи від Маріуполя і закінчуючи Херсоном. За його словами, єдина проблема полягає в тому, що його знищення або припинення існування не має заважати нашому судноплавству в Маріуполі й Бердянську, які після деокупації будуть відновлені як торговельні порти.

Відомо, що Кримський міст – це міст через Керченську протоку, яка з’єднує Росію з окупованим нею півостровом. Він був збудований РФ у 2014 році, його протяжність – 19 км. Через нього, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.

Нагадаємо, що влада України останнім часом активно заявляє про те, що цей міст за можливості буде знищено. Так, 21 квітня секретар РНБО Олексій Данілов допустив можливість атаки України на Кримський міст. А ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли ним йдуть війська.

Водночас радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що сьогодні незаконному Кримському мосту нічого не загрожує, адже озброєнням, яке зараз мають українські сили на півдні, міст атакувати неможливо.

Підхопив цю тему і російський терорист Гіркін (відомий, як Стрєлков). За його словами, жителям Криму краще збирати речі і тікати до Росії, адже найближчим часом Україна може зруйнувати Керченський міст.