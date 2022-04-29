Морпіхи показали, як філігранно знищують ворожу БМП (відео)

Військові ліквідували БМП за допомогою безпілотнику

503-й батальйон морської піхоти ЗСУ оприлюднив кадри знищення ворожої техніки. Військові ліквідували БМП за допомогою безпілотнику. Про це повідомляє 503-й батальйон морської піхоти.

«Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами. Ось і цього разу окупанти недорахувалися двох БМП. Філігранна робота морпіхів з 503-го окремого батальйону морської піхоти».

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Як повідомлялося, аеророзвідники Держприкордонслужби за допомогою дрона виявили на Харківщині танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою росіян. Збройні Сили України завдали ударів по всіх позиціях окупантів.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України знищили над Харківською областю двомісний російський бомбардувальник. Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня Росія вже втратила в Україні 181 літак. Таким чином, тепер ця кількість зросла до 182. Також наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині.