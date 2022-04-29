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    Події в Україні

    Морпіхи показали, як філігранно знищують ворожу БМП (відео)

    Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами - Морпіхи показали, як філігранно знищують ворожу БМП (відео)
    Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами
    фото скріншот відео

    Військові ліквідували БМП за допомогою безпілотнику

    503-й батальйон морської піхоти ЗСУ оприлюднив кадри знищення ворожої техніки. Військові ліквідували БМП за допомогою безпілотнику. Про це повідомляє503-й батальйон морської піхоти.

    «Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами. Ось і цього разу окупанти недорахувалися двох БМП. Філігранна робота морпіхів з 503-го окремого батальйону морської піхоти».

    Раніше ЗСУ одним пострілом знищили російську техніку, яка виїхала на засіяне поле.

    Як повідомлялося, аеророзвідники Держприкордонслужби за допомогою дрона виявили на Харківщині танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою росіян. Збройні Сили України завдали ударів по всіх позиціях окупантів.

    Раніше повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України знищили над Харківською областю двомісний російський бомбардувальник. Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня Росія вже втратила в Україні 181 літак. Таким чином, тепер ця кількість зросла до 182. Також наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Морпіхи показали, як філігранно знищують ворожу БМП (відео)