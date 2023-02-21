РФ може почати удари, щоб вивести з ладу українські АЕС – ISW

Систематичне знеструмлення АЕС може призвести до радіологічних інцидентів

Міноборони Росії, ймовірно, відреагувало на заклик російських пропагандистів систематично атакувати електричну інфраструктуру, що підтримує українські атомні електростанції (АЕС), встановивши умови для аварійної зупинки цих АЕС. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, 19 лютого міністерство оборони Росії заявило, що українські посадовці нібито планують атаки під чужим прапором на радіаційно небезпечні об’єкти в Україні, щоб звинуватити російські війська у нанесенні невибіркових ударів по цих об’єктах у порушення Конвенції з ядерної безпеки перед 11-ю надзвичайною спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН 22 лютого.

Аналітики не виключають, що міноборони Росії може розпочати інформаційну операцію, спрямовану на створення інформаційних умов для проведення таких ударів та можливих радіологічних інцидентів, які можуть виникнути внаслідок систематичного знеструмлення об’єктів.

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Аналітики зазначили, що атаки, до яких закликають російські пропагандисти, навряд чи призведуть до радіологічних інцидентів, але атака поблизу атомних електростанцій завжди несе певний ризик таких інцидентів. Однак попередні російські удари по об’єктах критичної інфраструктури в Україні не свідчать про те, що російські сили систематично атакують електричну інфраструктуру, пов’язану саме з АЕС.

Нагадаємо, раніше російські агрегатори новин виступили за те, щоб Росія завдавала удари, які б систематично вражали атомну електричну інфраструктуру, щоб змусити Україну аварійно зупинити свої АЕС.

18 лютого Росія вчергове вчинила акт ядерного тероризму. Під час чергової масованої ракетної атаки о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет над Південноукраїнською АЕС.