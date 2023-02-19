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Ядерний тероризм: російська пропаганда закликає РФ виводити з ладу українські АЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ядерний тероризм: російська пропаганда закликає РФ виводити з ладу українські АЕС
Російська пропаганда закликає РФ завдавати ударів по електропідстанціях України
фото з відкритих джерел

Росіяни сподіваються, що знищення таких цілей завдасть більшої шкоди

Російські агрегатори новин виступають за те, щоб Росія завдавла удари у відповідь, які б систематично вражали атомну електричну інфраструктуру, щоб змусити Україну аварійно зупинити свої АЕС. Росіяни цілком можуть перейти від розмов до дій і таки почати завдавати таких ударів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW зауважує, що російський агрегатор новин Readovka закликав російські війська до виведення з експлуатації зовнішньої електричної атомної інфраструктури, щоб це призвело до аварійної зупинки АЕС в Україні.

«Йдеться не про завдання прямих ударів по атомних електростанціях чи про спричинення викиду радіації, а про удари по окремих підстанціях, які відключали б електропостачання, необхідне для безпечної роботи станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти реактори. Мовляв, знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих Росією територій завдасть збитків у багато разів більших, ніж кілька останніх масованих ракетних ударів», – кажуть аналітики.

Readovka також припустила, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути спрямований на одну підстанцій, яка підтримує Хмельницьку АЕС, хоча українські офіційні особи заявили, що російські сили вразили військовий об’єкт та цивільну інфраструктуру.

«ISW не має інших доказів того, що Росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що мілітаризація Росією Запорізької АЕС, використання території Запорізької АЕС для обстрілу українських позицій та повідомлення про російські удари по лініях електропередачі Запорізької АЕС припускають, що це не виходить за межі уявлення про те, що Кремль може продовжувати дії з наміром змусити аварійно зупинити українські ядерні реактори», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, Росія вчергове вчинила акт ядерного тероризму Під час чергової масованої ракетної атаки о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет над Південноукраїнською АЕС.

«Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою», – йдеться в повідомленні «Енергоатома».

Теги: росіяни Миколаїв тероризм пропаганда росія

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