Ядерний тероризм: ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС

Ракети пролетіли небезпечно близько до Південноукраїнської АЕС

Загроза поцілити ракетою в реактор була високою

У суботу, 18 лютого, Росія вчергове вчинила акт ядерного тероризму. Про це заявляє НАЕК «Енергоатом».

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Під час чергової масованої ракетної атаки о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет над Південноукраїнською АЕС.

«Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою», – йдеться в повідомленні «Енергоатома».

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Компанія заявляє, що це – черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу.

«Енергоатом» вкотре звертається до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ, виводу військових формувань Росії з території Запорізької АЕС та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України.

Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Близько 9 години у Хмельницькому прогриміли два вибухи.

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Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.