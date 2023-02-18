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Ядерний тероризм: ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ядерний тероризм: ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС
Ракети пролетіли небезпечно близько до Південноукраїнської АЕС
фото з відкритих джерел

Загроза поцілити ракетою в реактор була високою

У суботу, 18 лютого, Росія вчергове вчинила акт ядерного тероризму. Про це заявляє НАЕК «Енергоатом».

Під час чергової масованої ракетної атаки о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет над Південноукраїнською АЕС.

«Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою», – йдеться в повідомленні «Енергоатома».

Компанія заявляє, що це – черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу.

«Енергоатом» вкотре звертається до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ, виводу військових формувань Росії з території Запорізької АЕС та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України.

Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Близько 9 години у Хмельницькому прогриміли два вибухи.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Теги: росія окупанти війна АЕС ракета безпека

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