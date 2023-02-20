Окупанти завезли до бомбосховища ЗАЕС кількасот мобілізованих і курсантів із РФ – «Енергоатом»

Російські військові облаштували кулеметну позицію на покрівлі п'ятого енергоблоку ЗАЕС

Окупанти разом з «Росатомом» продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків. Про це повідомив «Енергоатом».

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За інформацією підприємства, на Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.

«Крім того, окупанти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки. Нагадаємо, що окупанти відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ. Вчергове закликаємо світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України! Це врятує світ не тільки від ядерної, а й від масштабної екологічної катастрофи!» – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у відповідь на блокування Росією ротації персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС вітчизняні дипломати виступили із заявою про те, що активною мілітаризацією ЗАЕС та прилеглої території РФ не тільки грубо порушує норми міжнародного права, а й підриває норми ядерної та радіаційної безпеки. До того ж, Кремль своїми діями демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від РФ негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС.

Як стало відомо раніше, у Каховському водосховищі різко падає рівень води. Росіяни неконтрольовано скидують воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає, оскільки обсяги скиду перевищують обсяг наповнення. Такі дії загарбників можуть призвести до катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.