Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Окупанти завезли до бомбосховища ЗАЕС кількасот мобілізованих і курсантів із РФ – «Енергоатом»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Окупанти завезли до бомбосховища ЗАЕС кількасот мобілізованих і курсантів із РФ – «Енергоатом»
Дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки
фото НАЕК "Енергоатом"

Російські військові облаштували кулеметну позицію на покрівлі п'ятого енергоблоку ЗАЕС

Окупанти разом з «Росатомом» продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків. Про це повідомив «Енергоатом».

За інформацією підприємства, на Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.

«Крім того, окупанти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки. Нагадаємо, що окупанти відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ. Вчергове закликаємо світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України! Це врятує світ не тільки від ядерної, а й від масштабної екологічної катастрофи!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у відповідь на блокування Росією ротації персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС вітчизняні дипломати виступили із заявою про те, що активною мілітаризацією ЗАЕС та прилеглої території РФ не тільки грубо порушує норми міжнародного права, а й підриває норми ядерної та радіаційної безпеки. До того ж, Кремль своїми діями демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від РФ негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС.

Як стало відомо раніше, у Каховському водосховищі різко падає рівень води. Росіяни неконтрольовано скидують воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає, оскільки обсяги скиду перевищують обсяг наповнення. Такі дії загарбників можуть призвести до катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

Читайте також: Окупанти осушують Каховське водосховище: Галущенко пояснив, чим це загрожує ЗАЕС
Теги: війна окупанти росія тероризм ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія заблокувала ротацію персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС. Заява українських дипломатів
Росія заблокувала ротацію персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС. Заява українських дипломатів
Сьогодні, 01:41
Ядерний регулятор обмежив експлуатацію енергоблоків ЗАЕС
Ядерний регулятор обмежив експлуатацію енергоблоків ЗАЕС
13 лютого, 18:06
Ситуація на ЗАЕС: окупант нашвидкуруч шукає персонал 
Ситуація на ЗАЕС: окупант нашвидкуруч шукає персонал 
4 лютого, 06:20

Кримінал

Проти ексголови Дніпропетровської ОДА відкрито п’ять кримінальних справ
Проти ексголови Дніпропетровської ОДА відкрито п’ять кримінальних справ
Окупанти завезли до бомбосховища ЗАЕС кількасот мобілізованих і курсантів із РФ – «Енергоатом»
Окупанти завезли до бомбосховища ЗАЕС кількасот мобілізованих і курсантів із РФ – «Енергоатом»
Російський бізнесмен оскаржує санкції, введені Зеленським
Російський бізнесмен оскаржує санкції, введені Зеленським
Генпрокурор Костін: Зґвалтування – це зброя Росії
Генпрокурор Костін: Зґвалтування – це зброя Росії
У Черкасах мати розбещувала та знімала порно з власною дитиною
У Черкасах мати розбещувала та знімала порно з власною дитиною
РФ мобілізуватиме чоловіків на тимчасово окупованих територіях України  – наказ
РФ мобілізуватиме чоловіків на тимчасово окупованих територіях України  – наказ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
14K
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
13K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
11K
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
8856
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження
7212
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту