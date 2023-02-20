Росія заблокувала ротацію персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС. Заява українських дипломатів

Україна закликає міжнародну спільноту відреагувати та попередити загрозу життю міжнародних експертів

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує блокування Російською Федерацією ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це йдеться в заяві вітчизняних дипломатів.

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Разом з активною мілітаризацією ЗАЕС та прилеглої території це не тільки грубо порушує норми міжнародного права, а й підриває норми ядерної та радіаційної безпеки. До того ж, Кремль своїми діями демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від РФ негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС.

«Якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи», – попереджає українське МЗС.

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Дипломати наголошують на тому, що Москва має негайно розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ та забезпечити їх невідкладне безпечне переміщення тимчасово окупованими територіями України до Запорізької АЕС.

У МЗС додають, що триваючі злочини РФ проти цивільних ядерних об’єктів в Україні, включаючи окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз життю міжнародних експертів, вимагають невідкладної міжнародної реакції.

«Закликаємо міжнародну спільноту вжити негайних кроків задля розширення санкцій проти російської державної корпорації «Росатом», афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики росії. Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з РФ в сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв росії в МАГАТЕ», – заявляє Міністерство закордонних справ України.