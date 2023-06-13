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РФ перекинула на аеродром окупованого Бердянська 20 гелікоптерів: супутникові знімки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ перекинула на аеродром окупованого Бердянська 20 гелікоптерів: супутникові знімки
Супутниковий знімок аеродрому в Бердянську
фото: «Схеми»

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська зараз міститься щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ

Росіяни на тлі початку контрнаступу Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинули 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомляє проєкт «Схеми» («Радіо Свобода») з посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська зараз міститься щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. Серед них 20 – з’явилися на летовищі нещодавно, що підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

За допомогою двох авіаційних експертів «Схеми» ідентифікували моделі гелікоптерів. Станом на зараз на аеродромі Бердянська перебувають:

  • п’ять вертольотів Ка-52;
  • дев’ять вертольотів Мі-8 або Мі-24;
  • 13 вертольотів Ка-29.

За словами авіаційного експерта Анатоля Храпчинського, більшість гелікоптерів  слугують для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовуватися для евакуації, але скоріш за все їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою.

«Судячи зі супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – «робота по заявках» – неможлива», – зазначив військовий експерт Михайло Жирохов.

Також він зауважив, що російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, можуть використовувати ще й для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження. 

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Супутникові знімки аеродрому в Бердянську
фото: «Схеми»

Нагадаємо, що українські військові, за даними ISW, ведуть контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Тим часом окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ за допомогою «гнучкої оборони» та авіації, як тільки погода дозволить її застосувати. 

Теги: окупанти гелікоптер Бердянськ аеродром

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