Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Біля окупованого Бердянська пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Біля окупованого Бердянська пролунали вибухи
село Андрівка розташоване за 25 км від найближчої залізничної станції Єлизаветівки Придніпровської залізниці
фото ілюстративне

Звук вибуху було чути поблизу села Андрівка

У понеділок, 12 червня, зранку біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунали вибухи. Гучно було у селах Бердянського району. Про це повідомляє Telegram-канал «Бердянськ Сьогодні».

«У Бердянську тривога! За межами міста чули звук вибуху!» – йдеться в повідомленні.

Зокрема, відомо, що вибух чули з боку Приморська. Також звук вибуху було чути поблизу села Андрівка, у Бердянському районі.

До відома, село Андрівка розташоване за 45 км на північ від районного центру та за 25 км від найближчої залізничної станції Єлизаветівки Придніпровської залізниці.

Нагадаємо, 2 червня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Українські військові влучили по позиціях загарбників.

Триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. 

Теги: Бердянськ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

УПЦ МП відхрестилась від заяв священників Бердянської єпархії, які просились у підпорядкування РПЦ
Анексія Бердянської єпархії. Московська церква в Україні нарешті розродилася заявою
17 травня, 19:24
Пожежа після вибуху в окупованому Бердянську
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
21 травня, 06:16
У Бєлгородській області РФ спалахнув полігон для твердих побутових відходів
«Бавовна» в Бердянську та РФ, зустріч Зеленського з лідерами «Великої сімки»: головне за ніч
21 травня, 07:18
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
21 травня, 12:19
На місці прильоту піднявся стовп диму
В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео)
27 травня, 11:47
У Бердянську гучно вдруге за день
У Бердянську вдруге за день пролунали вибухи: ЗСУ вдарили по позиціях росіян
27 травня, 17:39
В окупованому Маріуполі 28 травня було чутно вибухи
У Маріуполі та Бердянську чути вибухи: що відомо
28 травня, 20:55
Місцеві повідомляють, що ракета летіла й у бік Коси, проте її збили
Вибухи у Бердянську: ЗСУ накрили позиції загарбників (відео)
2 червня, 12:42
Небо над Бердянськом
В окупованому Бердянську – вибухи, місто огорнув дим
3 червня, 19:46

Події в Україні

ЗСУ просунулися на 700 м: Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
ЗСУ просунулися на 700 м: Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
Кожен Leopard 2 на вагу золота: Україна звернулася до Німеччини з проханням
Кожен Leopard 2 на вагу золота: Україна звернулася до Німеччини з проханням
Директор «Укргідроенерго» повідомив, на скільки вистачить води Кривому Рогу
Директор «Укргідроенерго» повідомив, на скільки вистачить води Кривому Рогу
Біля окупованого Бердянська пролунали вибухи
Біля окупованого Бердянська пролунали вибухи
Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА
Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
40K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
28K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
23K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
20K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
19K
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту