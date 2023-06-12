Біля окупованого Бердянська пролунали вибухи

село Андрівка розташоване за 25 км від найближчої залізничної станції Єлизаветівки Придніпровської залізниці

Звук вибуху було чути поблизу села Андрівка

У понеділок, 12 червня, зранку біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунали вибухи. Гучно було у селах Бердянського району. Про це повідомляє Telegram-канал «Бердянськ Сьогодні».

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«У Бердянську тривога! За межами міста чули звук вибуху!» – йдеться в повідомленні.

Зокрема, відомо, що вибух чули з боку Приморська. Також звук вибуху було чути поблизу села Андрівка, у Бердянському районі.

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До відома, село Андрівка розташоване за 45 км на північ від районного центру та за 25 км від найближчої залізничної станції Єлизаветівки Придніпровської залізниці.

Нагадаємо, 2 червня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Українські військові влучили по позиціях загарбників.

Триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.