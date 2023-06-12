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Голова «Укргідроенерго» розповів, як теракт на Каховській ГЕС вплине на енергосистему України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Голова «Укргідроенерго» розповів, як теракт на Каховській ГЕС вплине на енергосистему України
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
знімок: Planet Labs PBC/AP/picture allianc

«У нас і так був дефіцит регулюючих потужностей…»

Теракт на Каховській ГЕС вплинув на роботу всього каскаду інших гідроелектростанцій. В «Укргідроенерго» зараз вимушені економити воду для екологічного попуску, а відповідно – не виробляють електроенергію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ігор Сирота, генеральний директор компанії «Укргідроенерго», якій належить Каховська ГЕС.

На ДніпроГЕС не всі агрегати зможуть працювати, проте у компанії наразі не хочуть робити попередніх розрахунків до спаду Каховського водосховища. Коли достеменно стане відомо, до якого рівня впала вода, тоді буде зрозуміло, скільки генерації втрачається. Також Сирота зауважив, що енергопостачання за рахунок ГЕС – регулятор енергосистеми.

«У нас і так був дефіцит регулюючих потужностей, бо після ракетних обстрілів було виведено з роботи багато теплової генерації, яка теж частково використовується для регулювання. Звісно, це постійні втрати для нас», – зауважив гендиректор «Укргідроенерго».

Сьогодні компанія звертається до Європейського енергетичного співтовариства і просить збільшити перетин електроенергії до 2000 МВт/год, аби мати аварійний резерв на випадок, коли буде не вистачати власної генерації.

Раніше директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС. Крім того, «Укргідроенерго» вказало на факти причетності росіян до підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. 

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

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Теги: окупанти Укргідроенерго Каховська ГЕС

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