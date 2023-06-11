ЗСУ відбили найпотужніший за останні тижні штурм у Мар'їнці

Російські загарбники намагалися здійснити атаку по всіх флангах

Українські захисники з миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили одну з найпотужніших за останні тижні атак ворога в Мар'їнці Донецької області. Російські окупанти здійснювали штурмові дії за допомогою десятків одиниць військової техніки й кількох сотень одиниць живої сили. Про це йдеться у відео, знятому кореспондентами Bihus.Info. Українським журналістам вдалося вперше за 10 місяців побувати в цьому місті.

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Російські загарбники намагалися здійснити атаку по всіх флангах – одночасно в північній, центральній і південній частинах Мар'їнки – декілька днів тому. Вони влаштували 12 штурмів позицій Сил оборони за підтримки артилерії, авіації та броньованої техніки, включаючи танки. Наші герої встояли, хоча дехто віддав за це своє життя чи здоров'я.

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Військовослужбовці 79-ї ОДШБр розповіли, що на цей напрямок противник підвіз свіжі сили. Зокрема, там з'явилися кадировці. Окупанти з полку «Схід-Ахмат» та 5-ї мотострілецької дивізії армії РФ пішли в атаку, але зазнали втрат і не досягли успіху.

«За цей тиждень це шоста атака поспіль, але вона була наймасовіша, росіяни пішли по своїй лінією зіткнення», – сказав командир підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Павло. Він зазначив, що за весь час їхнього перебування в районі Мар’їнки відбувалися й більш масштабні бої.

Журналістка Bihus.Info показала, як працює один із командних пунктів роти українських воїнів на цій ділянці фронту. Зазначається, що воїни 79-ї ОДШБр тримають оборону Мар’їнки вже 10 місяців поспіль. Росіяни за цей час просунулися в глиб міста, але так і не захопили його.

Сержант підрозділу 79-й ОДШБр В'ячеслав розповів, що загарбники проводять різні штурми населеного пункту щодня, і вранці, і в обід, і ввечері. «Може бути обстріл 3-4 рази на день. Цей масований удар тільки з одного флангу тривав близько трьох годин», – повідомив воїн.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили 12 атак противника біля Мар’їнки та знищили важливі цілі росіян.