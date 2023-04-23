РФ засудила кримського татарина до семи років позбавлення волі за позику другу

За версією російського слідства, хлопець переказав 500 гривень представнику добровольчого батальйону, хоча насправді дав у борг ці гроші знайомому, який на той час вступив до добробату

Підконтрольний Росії «Київський райсуд Сімферополя» засудив 21-річного кримського татарина Аппаза Куртамета до семи років позбавлення волі. Він звинувачується в нібито фінансуванні добровольчого батальйону «Крим». Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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За версією слідства, хлопець переказав 500 гривень представнику батальйону, хоча насправді позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату, заявив Лубінець.

Суд дав обвинуваченому сім років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці.

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Російські силовики затримали Куртамета 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року росіяни розпочали судилище.

Як повідомляє «Крим.Реалії», слухання справи завершилося 20 квітня. Суддя Оксана Карчевська оголосила вирок у кримінальній справі, визнала Куртамета винним і призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням першого року у в'язниці, а решти строку в колонії суворого режиму. Вирок ще не набрав законної сили. Адвокат Рефат Юнусов повідомив, що має намір оскаржити його в апеляційному суді.

Днем раніше сторона обвинувачення під час судових дебатів вимагала для Куртамета покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, стверджуючи, що провину підсудного було повністю доведено під час слідства та судового процесу. Захист наполягав на виправданні Куртамета, вважаючи, що в його діях немає складу злочину.

Як пише «Крим.Реалі», слухання справи завершилося 20 квітня. Вирок суду ще не набрав законної сили. Адвокат Рефат Юнусов повідомив, що має намір оскаржити його в апеляційному суді.

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Як повідомляється, сторона обвинувачення під час судових дебатів вимагала для Куртамета покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, стверджуючи, що провину підсудного було повністю доведено під час слідства та судового процесу. Захист наполягав на виправданні Куртамета, вважаючи, що його дії не були злочинними.

Видання розповідає, що в липні 2022 року Куртамет дав у борг своєму другові 500 гривень і вже наприкінці місяця його затримали в Генічеську російські силовики. Звідти він був доправлений до фільтраційного табору, у якому під час перевірки телефону виявилося, що знайомий Куртамета, якому він позичив гроші, служить у добровольчому батальйоні «Крим». Слідчі Федеральної служби безпеки РФ подали його позику як «фінансування незаконного збройного формування».

Нагадаємо, що суд у Москві 21 квітня заочно заарештував на два місяці засновника Bellingcat Христо Грозєва. Йому загрожує до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному перетині російського кордону».