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Росія хоче розробити надважку ракету-носій, але має із нею проблему

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія хоче розробити надважку ракету-носій, але має із нею проблему
Росія розповіла про свої космічні перспективи
фото з відкритих джерел

Путін марить про власну орбітальну станцію та ракету-носій надважкого класу

«Роскосмос» заявив про наміри у наступному році повернутись до розробки ракети-носія надважкого класу. На створенння цього комплексу піде не менше 8-9 років. Але іще до початку робіт росіяни уже заявляють про те, що на них чекають проблеми.  Про це повідомив голова держкорпорації Юрій Борисов, пишуть росЗМІ.

«Принаймні, щоб летіти до Місяця, говорити про серйозну експансію та освоєння, потрібно мати надважкий носій. Тобто мати можливість виводити понад 100 тонн на орбіту, щоб долетіти потім до Місяця, довезти і додати необхідний вантаж. У нас цього носія немає і навіть не розпочали ще серйозно його створення», – сказав Борисов на лекції для студентів профільних технічних вузів на Міжнародному кінофестивалі фільмів та програм про космос «Ціолківський».

Втім, у президента  Путіна великі плани щодо проекту, а тому робити вигляд що роботи ведуться науковцям все ж доведеться. «У нас доручення президента – створювати цей носій, починаючи з наступного року», – додав він.

Борисов також зазначив, що Місяць може стати першим етапом перед освоєнням Марсу. «Але без компетенцій у пілотованій космонавтиці, без надважкого носія, без нового транспортного пілотованого комплексу, звичайно, це все нереалізовано», – сказав Борисов.

Він також поділився і більш глобальними космічними планами росіян.Так, перший етап формування Російської орбітальної станції  запланований на 2027-2030 роки, а завершити будівництво планується у 2032 році.

«Створити Російську орбітальну станцію, етапи її створення з 2027 по 2030 рік – перший етап. Буде сформовано чотири основні модулі», – сказав Борисов.

Хоча поки що орбітальна станція є тільки не словах. Ескізний проект буде готовий улітку 2023 року. «Нова орбіта, нова радіаційна обстановка дозволять нам заглибитися і освоїти ті технології, які будуть потрібні для далекого космосу, зокрема для місячної програми», – зазначив Борисов.

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Теги: росіяни космос технології будівництво

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