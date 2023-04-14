Росія хоче розробити надважку ракету-носій, але має із нею проблему

Путін марить про власну орбітальну станцію та ракету-носій надважкого класу

«Роскосмос» заявив про наміри у наступному році повернутись до розробки ракети-носія надважкого класу. На створенння цього комплексу піде не менше 8-9 років. Але іще до початку робіт росіяни уже заявляють про те, що на них чекають проблеми. Про це повідомив голова держкорпорації Юрій Борисов, пишуть росЗМІ.

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«Принаймні, щоб летіти до Місяця, говорити про серйозну експансію та освоєння, потрібно мати надважкий носій. Тобто мати можливість виводити понад 100 тонн на орбіту, щоб долетіти потім до Місяця, довезти і додати необхідний вантаж. У нас цього носія немає і навіть не розпочали ще серйозно його створення», – сказав Борисов на лекції для студентів профільних технічних вузів на Міжнародному кінофестивалі фільмів та програм про космос «Ціолківський».

Втім, у президента Путіна великі плани щодо проекту, а тому робити вигляд що роботи ведуться науковцям все ж доведеться. «У нас доручення президента – створювати цей носій, починаючи з наступного року», – додав він.

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Борисов також зазначив, що Місяць може стати першим етапом перед освоєнням Марсу. «Але без компетенцій у пілотованій космонавтиці, без надважкого носія, без нового транспортного пілотованого комплексу, звичайно, це все нереалізовано», – сказав Борисов.

Він також поділився і більш глобальними космічними планами росіян.Так, перший етап формування Російської орбітальної станції запланований на 2027-2030 роки, а завершити будівництво планується у 2032 році.

«Створити Російську орбітальну станцію, етапи її створення з 2027 по 2030 рік – перший етап. Буде сформовано чотири основні модулі», – сказав Борисов.

Хоча поки що орбітальна станція є тільки не словах. Ескізний проект буде готовий улітку 2023 року. «Нова орбіта, нова радіаційна обстановка дозволять нам заглибитися і освоїти ті технології, які будуть потрібні для далекого космосу, зокрема для місячної програми», – зазначив Борисов.