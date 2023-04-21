Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста за «допомогу українській розвідці»

Наприкінці грудня 2022 року МВС РФ оголосило Христо Грозєва в розшук

Журналіст каже, що разом із командою Bellingcat просто робив розслідування про спроби ФСБ та ГУР обдурити один одного

Лефортовський районний суд Москви сьогодні, 21 квітня, заочно заарештував на два місяці засновника Bellingcat Христо Грозєва. Йому загрожує до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному перетині російського кордону». Про це повідомляє «Медіазона».

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Засідання проходило у закритому режимі. Захисниця не змогла розкрити деталі звинувачення, пославшись на підписку про нерозголошення даних слідства.

Нагадаємо, ФСБ у липні 2022 року звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією відомства, планувала викрасти російський військовий літак.

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Сам розслідувач говорив, що разом із командою Bellingcat робив розслідування про спроби ФСБ та ГУР Міноборони України обдурити один одного.

Наприкінці грудня 2022 року МВС РФ оголосило Грозєва в розшук. За якою статтею стосовно розслідувача завели кримінальну справу, тоді не уточнювалося.

До слова, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. ФСБ РФ звинувачує Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Буданов вже відреагував.