Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста за «допомогу українській розвідці»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста за «допомогу українській розвідці»
Наприкінці грудня 2022 року МВС РФ оголосило Христо Грозєва в розшук
фото з відкритих джерел

Журналіст каже, що разом із командою Bellingcat просто робив розслідування про спроби ФСБ та ГУР обдурити один одного

Лефортовський районний суд Москви сьогодні, 21 квітня, заочно заарештував на два місяці засновника Bellingcat Христо Грозєва. Йому загрожує до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному перетині російського кордону». Про це повідомляє «Медіазона».

Засідання проходило у закритому режимі. Захисниця не змогла розкрити деталі звинувачення, пославшись на підписку про нерозголошення даних слідства.

Нагадаємо, ФСБ у липні 2022 року звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією відомства, планувала викрасти російський військовий літак.

Сам розслідувач говорив, що разом із командою Bellingcat робив розслідування про спроби ФСБ та ГУР Міноборони України обдурити один одного.

Наприкінці грудня 2022 року МВС РФ оголосило Грозєва в розшук. За якою статтею стосовно розслідувача завели кримінальну справу, тоді не уточнювалося.

До слова, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. ФСБ РФ звинувачує Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Буданов вже відреагував.

Теги: суд росія журналіст Болгарія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські спецслужби вели власну гру, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію
Український військовий, чиї дії призвели до обстрілу аеродрому «Канатове», отримав підозру: фото наслідків
Сьогодні, 16:13
Аеродром «Канатове» з висоти
Обстріл аеродрому «Канатове» спровокували українські військові: деталі справи
Вчора, 15:53
ФСБ завела на Буданова справу «про тероризм»
Буданов відреагував на свій заочний арешт у Росії
Сьогодні, 16:54

Соціум

Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста за «допомогу українській розвідці»
Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста за «допомогу українській розвідці»
«Військові ліквідували бєлгородських екстремістів»: конфуз на російському ТВ
«Військові ліквідували бєлгородських екстремістів»: конфуз на російському ТВ
Росія заявила, що заочно заарештувала Буданова
Росія заявила, що заочно заарештувала Буданова
Окупанти Лазурного берега: хто з російських зірок приховує розкішні маєтки у Франції
Окупанти Лазурного берега: хто з російських зірок приховує розкішні маєтки у Франції
Війна в Україні боляче вдарила по потенції російських чоловіків
Війна в Україні боляче вдарила по потенції російських чоловіків
Бомба прорізала асфальт і вибухнула: повне відео удару по Бєлгороду
Бомба прорізала асфальт і вибухнула: повне відео удару по Бєлгороду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
29K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
26K
Викрадення Ірини Білик
14K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У Києві проходить прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
11K
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Сьогодні, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту