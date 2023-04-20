Атака «шахедів»: ЗСУ пояснили, якими дронами РФ вдарила по Україні
В оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що ракетні запаси росіян доведені до мінімуму
У ніч на 20 квітня Росія атакувала Україну вже новою партією іранських дронів-камікадзе. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Російська армія атакувала новими дронами-камікадзе типу «Шахед 136» Миколаївську та Одеську області України. Зазначається, що окупанти використовуватимуть «Шахеди» для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення.
В оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що ракетні запаси росіян доведені до мінімуму, що спонукає їх частіше використовувати іранські дрони та попереджають про можливі повторення таких атак.
Нагадаємо, увечері 19 квітня у Києві, Київській та низці областей пролунала повітряна тривога. Ворог запустив іранські дрони-камікадзе. Повітряні сили збили 10 із 11 безпілотників на південно-східному напрямку.
Триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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