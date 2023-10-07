РФ завдала ракетного удару по Харківщині: є постраждалі (фото)

Російська ракета влучила між багатоквартирними будинками

Росіяни вдарили ракетою по селу Пересічне Харківського району. Унаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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«Ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. У будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло, сталася пожежа», – написав глава області.

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Наслідки ракетного удару по Харківщині фото: t.me/synegubov

За словами Синєгубова, унаслідок атаки постраждали чоловік 66 років та жінка 64 років. Їм знадобилася медична допомога через гостру реакцію на стрес.

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Нагадаємо, 6 жовтня рано-вранці російські військові завдали ракетного удару по центу Харкова. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».

Сьогодні на місцях ракетних ударів по Харкову, що сталися вранці 6 жовтня, завершено рятувальні роботи. У результаті російського теракту пошкоджено 88 будівель та 46 автомобілів, загинули дві людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Крім того, поранено 30 осіб.