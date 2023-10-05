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На Харківщині оголошено дні жалоби. Що відомо про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківщині оголошено дні жалоби. Що відомо про постраждалих
Наслідки ракетної атаки окупантів на Харківщину
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки загинула 51 людина

6-8 жовтня в Харківській області будуть оголошені днями жалоби. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

«Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, шестеро людей поранені», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених помер у лікарні.

Усі постраждалі мешканці села Гроза.

Раніше повідомлялося, що удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель.

Поліція, рятувальники та медики розчищають завали та рятують поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.

29 осіб з 49 загиблих вже ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.

Нагадаємо, що під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

До слова, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Теги: Харківщина війна окупанти

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