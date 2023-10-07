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Під час останнього ракетного удару по Харкову пошкоджено 88 будівель (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під час останнього ракетного удару по Харкову пошкоджено 88 будівель (фото)
Ракетного удару зазнав центр Харкова
фото: ДСНС

Рятувальні роботи у Харкові завершено

На місцях ракетних ударів по Харкову, що сталися вранці 6 жовтня, завершено рятувальні роботи. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

У результаті російського теракту пошкоджено 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів.

Унаслідок удару загинуло дві людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років.

«Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, – середньої тяжкості», – інформує Харківська ОВА.

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Нагадаємо, 6 жовтня рано-вранці російські військові завдали ракетного удару по центу Харкова. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».

Під ударом загарбників були житлові будинки у Київському та Основ'янському районах міста. Згідно з останніми даними про жертв і постраждалих, кількість загиблих склала дві особи (серед яких дитина), а поранення отримали 30 громадян (зокрема 11-місячний хлопчик). Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Харківська міська рада повідомляла, що пошкоджено 72 будівлі у центральній частині міста

Теги: війна Харків окупанти ракета

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