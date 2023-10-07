Під час останнього ракетного удару по Харкову пошкоджено 88 будівель (фото)

Рятувальні роботи у Харкові завершено

На місцях ракетних ударів по Харкову, що сталися вранці 6 жовтня, завершено рятувальні роботи. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

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У результаті російського теракту пошкоджено 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів.

Унаслідок удару загинуло дві людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років.

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«Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, – середньої тяжкості», – інформує Харківська ОВА.

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Нагадаємо, 6 жовтня рано-вранці російські військові завдали ракетного удару по центу Харкова. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».

Під ударом загарбників були житлові будинки у Київському та Основ'янському районах міста. Згідно з останніми даними про жертв і постраждалих, кількість загиблих склала дві особи (серед яких дитина), а поранення отримали 30 громадян (зокрема 11-місячний хлопчик). Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Харківська міська рада повідомляла, що пошкоджено 72 будівлі у центральній частині міста