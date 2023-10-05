Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза
Пошукові роботи завершені
фото: Нацполіція

Троє людей зникли безвісти

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Загалом від удару Іскандером загинула 51 людина. Про це повідомили в Поліції Харківської області. 

Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, є дуже понівечені тіла, для ідентифікації яких треба проводити ДНК-експертизи. 

«У разі, якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі, то звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. Ми організовуємо перевірку, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз», – зазначив Володимир Тимошко.

Нагадаємо, російські терористи вдарили по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині у момент, коли там проходив поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

6-8 жовтня в Харківській області будуть оголошені днями жалоби

Теги: окупанти війна Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожа атака на Одещину: фото наслідків
Ворожа атака на Одещину: фото наслідків
6 вересня, 10:37
Жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України
Румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу
13 вересня, 12:09
Частка росіян які не можуть відповісти на питання про підтримку армії зростає
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування
11 вересня, 10:48
Співачка опублікувала світлини з 2020 року
Скандальна співачка Maruv вирішила нагадати про себе
21 вересня, 10:37
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському і Бахмутському напрямках
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
27 вересня, 07:09
Володимир Зеленський визнає, що контрнаступ повільний
Зеленський про контрнаступ: ми не повинні дати Путіну перепочити
18 вересня, 06:59
Українська ППО знищила 25 дронів
Нічна атака «Шахедів». Окупанти випустили по Україні понад 30 дронів
10 вересня, 07:32
Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)
14 вересня, 09:14
Згоріла внаслідок обстрілу РФ автівка
Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби
24 вересня, 18:04

Події в Україні

Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза
Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза
Блокування військової допомоги Україні: президентка Словаччини зробила уточнення
Блокування військової допомоги Україні: президентка Словаччини зробила уточнення
Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну
Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну
Теракт на Харківщині, Зеленський на саміті в Іспанії. Головне за 5 жовтня
Теракт на Харківщині, Зеленський на саміті в Іспанії. Головне за 5 жовтня
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото)
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото)
В Україні запрацює електронний реєстр небезпечних об’єктів
В Україні запрацює електронний реєстр небезпечних об’єктів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку
13K
У двох містах України пролунали вибухи
9945
Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину
9588
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
9455
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
9106
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це

Новини

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Вчора, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Вчора, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Вчора, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 04:31

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту