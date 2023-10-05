Троє людей зникли безвісти

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Загалом від удару Іскандером загинула 51 людина. Про це повідомили в Поліції Харківської області.

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Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, є дуже понівечені тіла, для ідентифікації яких треба проводити ДНК-експертизи.

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«У разі, якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі, то звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. Ми організовуємо перевірку, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз», – зазначив Володимир Тимошко.

Нагадаємо, російські терористи вдарили по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині у момент, коли там проходив поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

6-8 жовтня в Харківській області будуть оголошені днями жалоби.