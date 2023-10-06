У Харкові вже 30 постраждалих: у якому вони стані

Поранено 20 чоловіків та дев'ять жінок віком від 18 до 85 років

До 30 зросла кількість поранених унаслідок ранкового російського ракетного удару по місту Харків. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Кількість загиблих залишається без змін – під завалами знайшли тіла 10-річного хлопчика та його 67-річної бабусі.

За даними ОВА, поранено 20 чоловіків та дев'ять жінок віком від 18 до 85 років, а ще – 11-місячного хлопчика, який є братом загиблої дитини.

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Стан більшості поранених, зокрема й дитини, – середній. Також є кілька пацієнтів у легкому стані, їм надали допомогу на місці.

Переважно у людей – вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Вчора росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

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Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.