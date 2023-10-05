Теракт на Харківщині: серед загиблих діти (фото, відео)

Відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, та семеро поранених

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством у зв’язку з терактом на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

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«За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт – у сільський кафе-магазин», – йдеться в повідомленні.

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Станом на 15:59 відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, та семеро поранених. Інформація уточнюється.



«Всі профільні служби працюють на місці чергового терору проти мирного населення, вчиненого російським агресором. Росія понесе відповідальність. Зло буде покарано», – додали в прокуратурі.

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Нагадаємо, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.