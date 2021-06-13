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    Рятувальники знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош

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    Два десятки рятувальників шукали дитину вздовж берегової лінії річки Черемош - Рятувальники знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош
    Два десятки рятувальників шукали дитину вздовж берегової лінії річки Черемош
    Фото ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

    Працівники ДСНС провели аварійно-рятувальні роботи на річці Черемош, що у селі Тюдів на Косівщині

    В суботу у Косівському районі Івано-Франківської у річку Черемош впала дитина, у неділю вранці рятувальники знайшли тіло.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

    Працівники ДСНС ввечері у суботу отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, хлопчик перебуваючи на відпочинку послизнувся з каміння та впав у річку Черемош.

    Зі слів очевидців, на річці перебували троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) опинився у воді і його понесло вниз за течією.

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    Рятувальники знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош
    Рятувальники знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош
    Рятувальники знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош
    Фото Varta1 і ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

    Протягом ночі два десятки рятувальників шукали дитину вздовж берегової лінії річки Черемош.

    «Станом на 08:10 неділі тіло дитини, щодо якої здійснювались пошуки, знайдено та вилучено з річки Черемош», – повідомили рятувальники.

    Нагадаємо, у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується.

    Теги: ДСНС діти Івано-Франківщина потонули рятувальники
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    Рятувальники знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош