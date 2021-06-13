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    Послизнувся і впав. На Прикарпатті шукають дитину, яку понесло течією річки

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    У селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, хлопчик впав у річку Черемош - Послизнувся і впав. На Прикарпатті шукають дитину, яку понесло течією річки
    У селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, хлопчик впав у річку Черемош
    Фото: discover.ua

    Хлопчик 12 років послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією

    У Косівському районі Івано-Франківської області рятувальники розшукують 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Прикарпаття.

    Зазначається, що у суботу, 12 червня, о 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав у річку Черемош хлопчик.

    Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош перебувало троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

    ДСНС повідомляє, що рівень води в річці в середньому 1 м, місцями до 2 м, швидка течія.

    До пошукових робіт залучили 15 осіб, три одиниці техніки і катамаран. Також встановлено два спостережні пости.

    До слова, у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується.

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    Теги: ДСНС діти Івано-Франківщина рятувальники річка
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    Послизнувся і впав. На Прикарпатті шукають дитину, яку понесло течією річки