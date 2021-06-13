Послизнувся і впав. На Прикарпатті шукають дитину, яку понесло течією річки
Хлопчик 12 років послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією
У Косівському районі Івано-Франківської області рятувальники розшукують 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Прикарпаття.
Зазначається, що у суботу, 12 червня, о 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав у річку Черемош хлопчик.
Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош перебувало троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.
ДСНС повідомляє, що рівень води в річці в середньому 1 м, місцями до 2 м, швидка течія.
До пошукових робіт залучили 15 осіб, три одиниці техніки і катамаран. Також встановлено два спостережні пости.
До слова, у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується.