У США чоловік побував в пащі горбатого кита і дивом вижив

«Горбаті кити зовсім неагресивні, тому це могла бути випадковість» – біолог

Американець заявив, що повернеться до дайвінгу, як тільки одужає

У п’ятницю, 11 червня, в США у пляжу Херринг-Коув, ветеран-дайвер омарів Майкл Паккард побував в пащі горбатого кита і вижив. Його вже виписали з лікарні.

Про це повідомляє Cape Cod Times.

Відзначається, 56-річний Паккард, коли пірнав вдруге за день для того, щоб зловити смугастого окуня, несподівано потрапив в пащу кита на 30-40 секунд. Однак, за цей час чоловік встиг подумати і про смерть, і про своїх двох синів 12-ти і 15-ти років.

Оснащений аквалангом, Паккард з Уеллфліта пручався, на що кит почав трясти головою.

«Я побачив світло, і він почав мотати головою з боку в бік, і наступне, що я зрозумів, я виявився зовні (в воді)», – сказав він.

Член екіпажу, на якому знаходився тоді Паккард, Джозі Мейо бачив, як кит вилетів на поверхню, він спочатку подумав, що це була велика біла акула. Сам інцидент, за його словами, стався на поверхні води, після чого кит виплюнув дайвера назад в море.

Швидка допомога пожежної служби Провінстаун доставила його в лікарню Кейп-Код і в той же день виписали з »великими пошкодженнями м’яких тканин», без переломів.

Майкл Паккард заявив, що повернеться до дайвінгу, як тільки одужає/фото Cape Cod Times

Як пояснив директор по вивченню горбатих китів в місцевому Центрі прибережних досліджень Джук Роббінс, ці тварини зовсім неагресивні, тому це могла бути випадковість.

За словами директора, випадки годування горбатих, які заподіюють травми плавцям і нирцям, особливо випадки проковтування людей навіть не були зафіксовані в світі за всю історію. Це пов’язано ще з тим, що стравохід у беззубих китів занадто малий, щоб дійсно проковтнути людину, але вони можуть обернути рот навколо великого об’єкта, а потім виплюнути його.

Експерт також додав, що зазвичай вони не завдають травм ротом, а використовують для цього свій хвіст.

Крім того, потерпілому Паккарду доводилося часто стикатися з серйозними проблемами через своє заняття. Протягом багатьох років він був нирцем на морське вушко на Західному узбережжі, де плавають великі білі акули, які нападали на дайверів. Він втратив друзів через хижаків.

Це не перша колотнеча, в яку потрапляє чоловік. 10 років тому, в поїздці по Коста-Ріці, він був пасажиром невеликого літака, який розбився в джунглях. В результаті загинули два пілоти і пасажир. Паккард тоді отримав множинні серйозні травми живота і верхньої частини тіла, але вижив. Рятувальники, які знайшли п’ятьох пасажирів, що вижили після двох ночей в джунглях, заявили, що не пережили б і другої ночі.