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    На Волині дівчинка народила дитину від 63-річного вітчима-ґвалтівника

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    За зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці - На Волині дівчинка народила дитину від 63-річного вітчима-ґвалтівника

    За зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці

    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над падчеркою, яка згодом народила від нього дитину

    На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку, згодом вона народила від нього дитину.

    Про це повідомили в Волинській обласній прокуратурі.

    Зазначається, що за зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці. На такому покаранні наполягали прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури.

    «Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над падчеркою, яка згодом народила від нього дитину», – наголошується в повідомленні.

    Інформацію про ґвалтівника, згідно з вироком суду, внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої дитини.

    До слова, на Київщині затримано підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої.

    Також повідомлялося, що у Рівному шестикласник зґвалтував дитину в туалеті ресторану.

    «Главком» ще інформував, що засуджено молодика, який ґвалтував жінок у вбиральнях супермаркету в Києві.

    Також повідомлялося, що на Одещині під час «приватних уроків» ґвалтували дітей (відео).

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    Теги: прокуратура кримінал Німеччина діти арешт Волинська область зґвалтування
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    На Волині дівчинка народила дитину від 63-річного вітчима-ґвалтівника