На Волині дівчинка народила дитину від 63-річного вітчима-ґвалтівника

За зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці

Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над падчеркою, яка згодом народила від нього дитину

На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку, згодом вона народила від нього дитину.

Про це повідомили в Волинській обласній прокуратурі.

Зазначається, що за зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці. На такому покаранні наполягали прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури.

«Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над падчеркою, яка згодом народила від нього дитину», – наголошується в повідомленні.

Інформацію про ґвалтівника, згідно з вироком суду, внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої дитини.

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