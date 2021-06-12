На Волині дівчинка народила дитину від 63-річного вітчима-ґвалтівника
За зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці
Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над падчеркою, яка згодом народила від нього дитину
На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку, згодом вона народила від нього дитину.
Про це повідомили в Волинській обласній прокуратурі.
Зазначається, що за зґвалтування малолітньої дівчинки чоловіка засудили до 11 років в'язниці. На такому покаранні наполягали прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури.
«Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над падчеркою, яка згодом народила від нього дитину», – наголошується в повідомленні.
Інформацію про ґвалтівника, згідно з вироком суду, внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої дитини.
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