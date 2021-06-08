Киянам не рекомендують купатися у Дніпрі

Забруднення Дніпра призводить до його цвітіння та порушення гідрохімічного режиму річки

У Дніпрі перевищені хімічні та бактеорологічні показники

Усі столичні пляжі готові до літнього сезону – повністю відповідають санітарним нормам. Але у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується. Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі телеканалу «Обозреватель».

«Сьогодні у нас не дуже радісна ситуація з показниками самої води річки Дніпро. Перевищено хімічні та бактеріологічні показники. Пляжі можна використовувати для відпочинку, але ніяких «райдужних» даних немає», – сказав він.

Чиновник не рекомендує купатися. На даному етапі влада очікує результатів лабораторних досліджень на цьому тижні, які обіцяють бути невтішними.

За словами Рубана, Дніпру загрожує цвітіння води, кишкова паличка, можливе інфікування при ковтанні води.

Згідно з дослідженнями, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Як повідомлялося, столичне комунальне підприємство «Плесо» активно готує муніципальні пляжі до купального сезону. Однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.

На столичному муніципальному пляжі «Венеція» відбулося відкрите тренування столичних рятувальників. Під час заходу лайфгарди відпрацьовували елементи рятувальної операції, надання першої домедичної допомоги, а також спортивну лайфсейвінг-дисципліну Beach flags