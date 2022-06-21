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    Події в Україні

    РНБО попереджає про можливі провокації рашистів 22 червня

    РНБО радить&nbsp;утримуватись від перебування у місцях масового скупчення населення - РНБО попереджає про можливі провокації рашистів 22 червня
    РНБО радить утримуватись від перебування у місцях масового скупчення населення
    фото з відкритих джерел

    Завтра можливі ракетні обстріли зі сторони окупантів

    Завтра, 22 червня, можливі провокації російських військ під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв війни. Про це попереджає центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України (РНБО).

    «Саме в цей день (22 червня, – ред.) в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ РФ із можливими ракетними обстрілами», – йдеться в повідомленні.

    У зв’язку з цим у центрі радять:

    • утримуватись від перебування у місцях масового скупчення населення;
    • в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до найближчого бомбосховища або укриття;
    • у приміщеннях пам‘ятати про правило двох стін та двох виходів.

    Нагадаємо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

    Станом на 21 червня втрати ворога склали 34 100 осіб особового складу та 1496 танків.

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    Теги: росія окупанти РНБО війна Україна населення окупація #stoprussia
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    РНБО попереджає про можливі провокації рашистів 22 червня