Окупанти готують провокації на День Росії на захопленому Півдні

Окупанти готують у захоплених містах «шоу» на День Росії, Мелітополь обіцяє дати відсіч

Мелітопольські патріоти готують сюрприз для рашистів на їхнє «свято»

Росіяни планують провести на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей заходи, присвячені Дню Росії, який відзначається у країні-агресорів 12 червня. Про це написав у Telegram військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Для організації свята окупанти збираються привезти масовку із окупованого раніше Криму, а також знімальні групи російських федеральних телеканалів.

Втім, зазначає Коваленко, головною метою рашистів є не демонстрація «народних гулянь», а організація провокацій на цих заходах. У провокаціях окупанти планують звинуватити українську армію.

Разом з тим, у Мелітополі з’явилися листівки, у яких місцеві патріоти оголосили про певну акцію, що пройде на центральній площі міста саме 12 червня, коли окупанти й планують влаштувати власне «свято».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мелітополі того дня має виступати російський військовий ансамбль, а також окупанти роздаватимуть сувенірні російські паспорти.

Нагадаємо, що у містах Півдня України українські партизани ведуть постійну агітаційну роботу. Так, у Мелітополі та Херсоні з’явилися листівки із закликами відмовлятися від російського громадянства, яке будуть пропонувати окупанти.

Мелітопольські партизани також оголосили полювання на «мера» міста Галину Данильченко.