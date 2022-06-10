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    Події в Україні

    Окупанти готують провокації на День Росії на захопленому Півдні

    Окупанти готують у захоплених містах &laquo;шоу&raquo; на День Росії, Мелітополь обіцяє дати відсіч - Окупанти готують провокації на День Росії на захопленому Півдні

    Окупанти готують у захоплених містах «шоу» на День Росії, Мелітополь обіцяє дати відсіч

    фото з відкритих джерел

    Мелітопольські патріоти готують сюрприз для рашистів на їхнє «свято»

    Росіяни планують провести на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей заходи, присвячені Дню Росії, який відзначається у країні-агресорів 12 червня. Про це написав у Telegram військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

    Для організації свята окупанти збираються привезти масовку із окупованого раніше Криму, а також знімальні групи російських федеральних телеканалів.

    Втім, зазначає Коваленко, головною метою рашистів є не демонстрація «народних гулянь», а організація провокацій на цих заходах. У провокаціях окупанти планують звинуватити українську армію.

    Разом з тим, у Мелітополі з’явилися листівки, у яких місцеві патріоти оголосили про певну акцію, що пройде на центральній площі міста саме 12 червня, коли окупанти й планують влаштувати власне «свято».

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    Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мелітополі того дня має виступати російський військовий ансамбль, а також окупанти роздаватимуть сувенірні російські паспорти.

    Нагадаємо, що у містах Півдня України українські партизани ведуть постійну агітаційну роботу. Так, у Мелітополі та Херсоні з’явилися листівки із закликами відмовлятися від російського громадянства, яке будуть пропонувати окупанти.

    Мелітопольські партизани також оголосили полювання на «мера» міста Галину Данильченко.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти готують провокації на День Росії на захопленому Півдні