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Росія атакує одеситів новими фейками про війну

Центр стратегічних комунікацій
glavcom.ua
Росія атакує одеситів новими фейками про війну
Пропагандисти намагаються висміювати прояви патріотизму одеситів
фото: spravdi.gov.ua

Рупори Кремля переживають, чому люди не ведуться на їх дезінформацію

Центр стратегічних комунікацій продовжує фіксувати спроби російських пропагандистів вплинути на суспільну думку одеситів і мешканців області. 

У грудні російська пропаганда була зосереджена на дискредитації мобілізації та в цілому паплюженні образу захисника України. 

Зокрема, було запущено «страшилку» про те, що в Одесі існує цілий бізнес зі збору біоматеріалу у загиблих воїнів, для пересилання його у Львів з подальшим спалюванням тіл.

Росія атакує одеситів новими фейками про війну фото 1

Цей фейк розповсюджують анонімні телеграм-канали, які видають себе за одеські: міксують пости із зізнаннями в любові до Одеси та її історії з відвертими кремлівськими наративами/

Є й інші меседжі, які регулярно просувала в Одесі російська пропаганда у грудні:

  1. «На загибелі солдат ЗСУ в Одесі побудований справжній бізнес. Біоматеріали вивозять у Львів». Ці канали також знову почали масово постити про «облави» та «переховування» від мобілізації. 
  2. «Одеса, замерзає, гине без світла і зв’язку – все дуже погано». Тобто створюється картинка катастрофи. 
  3. «Нам брешуть, це зрада»: просувається наратив про безпорадність влади та некомпетентність ДТЕК, смакуються негативні новини. Відповідальність за відсутність світла намагаються перекласти з Росії на українську владу. Поширюється брехня, що електроенергія продається на Захід.  
  4. Просувається думка, що російські обстріли – це лише відповідь на дії України. 
  5. Здійснюються персональні випади проти міського голови Одеси, керівника військово-цивільної адміністрації, її речника, та, звісно, президента України й першої леді. 
  6. Є спроби висміювати прояви патріотизму одеситів. Наполегливо намагаються розколоти єдність українського суспільства, а саме розпалити негативні емоції одеситів до львів’ян та киян. Циркулює фейк, що в Одеси забирають електроенергію на користь інших більш «патріотичних» міст. 
  7. Продовжується гра на мовному питанні: пробують представити ситуацію як неймовірні утиски російської мови. 
  8. Просувається наратив, що «Україна бідна країна». 
  9. Маніпулятори намагаються дестабілізуватиі емоційно, тому застосовують зневажливу лексику, на кшталт, «мразі», «свині», «упирі» тощо.
  10. Поширюються заяви представників кремлівського режиму про захоплення Одеси.
  11. Підсвічують будь-які проблеми та «зраду», зокрема, розслідування антикорупційних органів НАБУ, САП щодо діяльності представників одеської міської влади. 

Часто кремлівські телеграм-канали, які видають себе за одеські, використовують формат дописів під легендою листів від читачів, симулюючи «напади праведного гніву» простих одеситів проти влади. Найчастіше, це стосується відсутності електроенергії. Створюються такі «листи» і від мешканців міст області, зокрема, з Білгород-Дністровського. 

Окрім роботи кремлівських телеграм-каналів були зафіксовані випадки поширення в Одесі чуток за принципом «з вуст в уста». 

Наприклад, одна з «легенд» розповідала, що в селі в Одеській області добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) пересварилися між собою на блокпосту. Потім  увірвалися на якусь підстанцію, і через це вона перестала працювати, зникло світло. Таким чином навіювалося переконання, що у у відсутності електроенергії винні саме українські захисники, а не загарбники.    

Потім з’ясувалося, що в цьому селі ніякого ДФТГ чи блокпосту не було взагалі, а тому історія була брехнею від початку і до кінця.

Ще один усний меседж: «ось в нас вже 3 тижні немає світла, а такий-то будинок – навпаки, зі світлом. Точно там договорняки якісь…». 

Ще 8 грудня телеграм-канали, які видають себе за одеські, поширювали інформацію про протести та перекриття дороги. Того дня кілька людей спробували перекрити інтенсивне сполучення між Суворовським районом та центром міста в районі пляжу Лузанівка.

Часом російські маніпулятори переживають, що люди не ведуться на їх дезінформацію, не протестують та ображено обзивають одеситів «терпілами».

«Путінські спецслужби намагаються використати тему любові одеситів до свого міста, регіонального патріотизму для провокування антиукраїнських настроїв, щоб спробувати створити собі 5-у колону, – пояснює керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей. – Попри ці спроби проросійська адженда з кожним злочином їх режиму стає все більш маргінальною. І це не дивно. Що може запропонувати Одесі – яка відразу будувалася як вільне, відкрите до світу інтернаціональне місто, з прагненням до індивідуальної та комерційної свободи – сучасна тоталітарна Росія? Кремль може запропонувати тільки світову ізоляцію; невизнаний статус під окупацією країни-терориста, яка стала ізгоєм; пригожинських зеків, кадировців, мародерів-військових, їх культ агресії та вбивств, який запанував би на вулицях Одеси під прикриттям цинічної мантри про «велику культуру Пушкіна» та колишню імперію. Ось від цього захищають одеситів Сили оборони України.

Тому одесити цілком раціонально обрали шлях міжнародної співпраці і бізнесу, західних інвестицій та технологій, свободи та мультикультурності – адже це і є суттю Одеси. Все це можливо лише у своїй державі: вільній і демократичній Україні. А зовсім не в путінській Росії, з її рабською покірністю кримінальному угрупуванню, яке давно захопило країну і тероризує її населення». 

Що буває там, куди приходить Росія, всі вже побачили наочно.

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