Кремль шантажує Захід захопленням Одеси і Чернігова

Пєсков заговорив про захоплення Чернігова та Одеси

У Кремлі заговорили про окупацію ще двох українських міст – Чернігова та Одеси. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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Говорячи про входження цих територій до складу Росії, представник Кремля наголосив, що «все залежить від вибору громадян, від вирішення людей». Проте додав, що наразі першочерговим завданням є «захист» мешканців Донбасу.

Раніше глава «ДНР» Денис Пушилін заявив, що наразі окупанти сконцентровані на «звільненні» Донбасу. Однак, зважаючи на ту військову допомогу, яку Києву продовжує надавати Захід, українську армію доведеться відсунути «на серйозну відстань», тобто захопити Чернігів та Одесу.

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При цьому Пушилін наголосив, що про терміни говорити поки що зарано.

Крім того, у жовтні «голова парламенту» Криму Володимир Константинов запропонував зробити «референдум» у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Нагадаємо, що на тлі поразок російських загарбників Путін цьогоріч відмовився від кількох традиційних заходів, у тому числі щорічної пресконференції.

Крім того, розвідка Британії повідомила про міжусобиці у верхівці силового блоку РФ.