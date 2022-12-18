Зеленський повідомив, чи буде евакуація з Києва й Одеси у разі знищення інфраструктури

Зеленський: «Росія крок за кроком повторює війну фашистського режиму, режиму Гітлера»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, чи планує влада евакуацію Києва вразі знищення критичної інфраструктури міста російськими ракетами. Про це глава держави розповів в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

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«Ми будемо триматись. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати – вони можуть собі це дозволити. І це нормально. Кожна людина захищає державу, захищає себе. Сім'я – це також частина держави. Бувають різні приклади. Іноді людям потрібно поїхати. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. І все. Але я вам точно хочу сказати: якщо місто буде порожнє, його дуже просто захопити. Це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі на Донбасі зруйновані наші містечка порожні. Людей або вбила російська армія, або вони їх знищили, або люди поїхали. І правильно робили. Вони їхали, бо там були постійно під вогнем. І потім захоплені вже були зруйновані міста», – сказав президент.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи вбачає він ризики ухвалення радикальних рішень, і зокрема, евакуації жителів великих міст, таких як Київ і Одеса, через російські обстріли критичної інфраструктури. «Я не бачу, щоб Росія почала нову війну. Росія крок за кроком повторює війну фашистського режиму, режиму Гітлера. Той наносив по Європі, включно з Україною, завдавав ударів по інфраструктурі. Було бомбардування від Британії до інших держав Європи по інфраструктурі, життєво важливих пунктах, по електроенергії, водопостачанню. А потім, щоб у людей була паніка, щоб вони починали бігти, тобто, вони сіяли хаос для того, аби легше потім було зруйнувати повністю міста. Бо міста, коли немає людей... легше повністю зруйнувати артилерією й іншою важкою технікою. А вже потім заходять військові. Його тактика, президента Путіна, така ж брудна, як і тактика Гітлера. Вона нам абсолютно зрозуміла, і тому ми готові відстояти. Я думаю, світ один раз вже пережив таку хвилю агресії, я думаю, і другий раз переживе», – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із помічником держсекретаря США Джеффрі Паєттом. Посадовці обговорили відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури за принципом Build back better (відбудувати краще, ніж було).