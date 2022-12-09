Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал – Пентагон

За оцінками Пентагону, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія останнім часом нарощує та модернізує свій арсенал ядерного озброєння. Про це він повідомив на церемонії нагородження нового командувача Стратегічного командування США, яке контролює ядерний арсенал країни, передає Reuters.

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«Росія також останнім часом модернізує та розширює свій ядерний арсенал», – заявив Остін.

За його словами, поки Кремль продовжує свою жорстоку і нічим не спровоковану війну проти України, весь світ став свідком того, як президент РФ Володимир Путін займається вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю.

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Варто зауважити, що за оцінками Пентагону, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї, який налічує близько 6000 боєголовок. Разом країна-агресорка та США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок. Це достатня кількість, аби багаторазово знищити всю планету.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що російська влада розглядає можливість включити до військової доктрини країни превентивний ядерний удар, що обеззброює.

Також раніше російський диктатор говорячи про продовження війни заявив, що РФ «захищатиме себе усіма засобами, що мають у розпорядженні» і нагадав про загрозу ядерної війни.