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Шольц заявив, що ядерні погрози Кремля вдалося спинити

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц заявив, що ядерні погрози Кремля вдалося спинити
фото: Reuters

 Шольц: «Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ризик застосування президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї знизився у відповідь на міжнародний тиск. Про це пише Reuters.

«Війна триває з незмінною жорстокістю, хоча на даний момент дещо змінилося. Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Це реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію», – зазначив канцлер.

Коментують заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо надання гарантій безпеки Росії, Шольц сказав, що пріоритетом є «негайне припинення війни та виведення військ».

«Потім виникне питання, як ми можемо забезпечити безпеку для Європи. Звичайно, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми пропонували це перед війною, і ця позиція не змінилася», – додав політик.

Прокоментував канцлер Німеччини і закиди щодо стриманої допомоги Україні. Шольц заявив, що після США Берлін є одним з найбільших прихильників Києва, включаючи поставки зброї. «Ми робимо все можливе, щоби запобігти прямій війні між Росією та НАТО», – сказав він.

Нагадаємо, говорячи про продовження війни російський президент заявив, що РФ «захищатиме себе усіма засобами, що мають у розпорядженні» і нагадав про загрозу ядерної війни. «Ядерні сили у нас у більш просунутому стані, ніж у будь-якої іншої країни світу. Але ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю, як бритвою по всьому світу», – сказав Путін.

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Теги: Берлін війна президент путін росія Олаф Шольц ядерна зброя

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