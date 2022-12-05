Росія пояснила, чи віддасть контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки

Росія заявила, що не віддасть контроль над ЗАЕС

Представниця МЗС РФ спростувала твердження про те, що Україна та Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС

Росія не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї. Про це повідомила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає МЗС РФ.

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«Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь «третій стороні» не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється Росією», – заявила вона.

За словами речниці МЗС країни-агресорки, Москва виходить із того, «що тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС».

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Також Захарова спростувала твердження генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про те, що Україна та Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС.

«Питання в принциповому плані полягає в тому, чи готовий Київ узяти на себе зобов'язання припинити обстріли і спроби захоплення ЗАЕС, а також чи зможе МАГАТЕ домогтися виконання українцями таких гіпотетичних домовленостей», – сказала вона.

Раніше президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що рашистам не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

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Також МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.