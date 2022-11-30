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Зеленський розповів, чи використає Путін ядерну зброю в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, чи використає Путін ядерну зброю в Україні
Росія може окупувати інші сусідні країни
фото ілюстративне

Представники західних демократій мають бути більше стурбовані експансіоністськими військовими амбіціями Путіна

Президент Росії Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, пише The New York Times.

Глава держави пояснив, що ризик застосування Путіним ядерної зброї не є його найбільшим страхом і що це не повинно бути найбільшим страхом західних країн.

«Я не думаю, що він використовуватиме ядерну зброю. Це моя думка», – заявив Зеленський.

Натомість представники західних демократій мають бути більше стурбовані експансіоністськими військовими амбіціями Путіна. За його словами, якщо його військовим РФ вдасться завоювати частину України, наступними можуть бути інші сусідні країни.

Раніше Зеленський розповів, коли закінчиться війна в Україні. За словами глави держави, так може статися, що РФ захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції.

Також Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства України в Альянсі.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.

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Теги: Володимир Зеленський війна росія ядерна зброя путін

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