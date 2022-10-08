Окупанти вдарили ракетами по Кураховому: є постраждалі (фото)

Влада закликає жителів Донеччини евакуюватись

Російські загарбники вдарили зранку ракетами по Кураховому на Донеччині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«Внаслідок удару троє людей травмовано, пошкоджено шість багатоповерхівок», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція. Місцевих мешканців закликають евакуюватись.

«Вся територія Донецької області в зоні підвищеного ризику! Прилетіли може будь-куди і будь-коли», – зазначив Кириленко.

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Нагадаємо, триває 227-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.