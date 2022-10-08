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Окупанти випустили по Сумщині майже 20 ракет: є загиблий

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти випустили по Сумщині майже 20 ракет: є загиблий
Наслідки російських обстрілів на Сумщині, 7 жовтня 2022 року
фото: Дмитро Живицький / Telegram

Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді

Російсько-окупаційні війська протягом дня 7 жовтня випустили по території Сумської області 84 боєприпаси, у тому числі 18 ракетами вдарили з гвинтокрилів. Один чоловік загинув. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Живицький розповів, що окупанти обстріляли за день Хотінську, Краснопільську, Есманьську, Зноб-Новгородську, Великописарівську громади.

«Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії», – йдеться у повідомленні.

Живицький додав, що під час ранкового ракетного удару загинув 51-річний місцевий цивільний чоловік.

Зазначимо, що після того як росіяни відступили з Чернігівської та Сумської областей на початку квітня, вони ледь не щоденно ведуть обстріли прикордоння. Б'ють з артилерії, мінометів, стрілецької зброї, а також скидають вибухові предмети з безпілотників і вдаряють ракетами.

Теги: Сумщина чоловік росіяни окупанти боєприпаси Telegram

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