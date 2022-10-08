Окупанти випустили по Сумщині майже 20 ракет: є загиблий

Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді

Російсько-окупаційні війська протягом дня 7 жовтня випустили по території Сумської області 84 боєприпаси, у тому числі 18 ракетами вдарили з гвинтокрилів. Один чоловік загинув. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Живицький розповів, що окупанти обстріляли за день Хотінську, Краснопільську, Есманьську, Зноб-Новгородську, Великописарівську громади.

«Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії», – йдеться у повідомленні.

Живицький додав, що під час ранкового ракетного удару загинув 51-річний місцевий цивільний чоловік.

Зазначимо, що після того як росіяни відступили з Чернігівської та Сумської областей на початку квітня, вони ледь не щоденно ведуть обстріли прикордоння. Б'ють з артилерії, мінометів, стрілецької зброї, а також скидають вибухові предмети з безпілотників і вдаряють ракетами.