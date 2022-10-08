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Лікарні на окупованій Херсонщині переповнені пораненими рашистами, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лікарні на окупованій Херсонщині переповнені пораненими рашистами, – Генштаб
До дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ прибуло до тридцяти поранених загарбників
фото ілюстративне

Загарбники продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення

Триває 227-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення. Є загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В Республіці Білорусь до 15 жовтня продовжено заходи з перевірки військ. Також, вчергове, продовжили закриття повітряного простору у південних областях цієї країни.

На інших напрямках противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

  • на Сіверському напрямку – Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;
  • на Краматорському напрямку – Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе. 

Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів. Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА «Орлан». Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять інших важливих об’єктів.

Теги: війна росія Україна окупанти Херсонщина

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