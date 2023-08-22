Росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. ЗСУ оцінили загрозу

Окупанти можуть випустити по Україні до 20 «Калібрів»

Російські загарбники вивели в Чорне море ще три ракетоносії. Тепер загальна їхня кількість становить 11 одиниць. Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.

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«Сумарний залп «Калібрів» може досягати 20! Загальна кількість складу корабельного угруповання – 11 одиниць», – попередили військові.

Як зазначається, ворог навмисне підвищує рівень напруги, але загрозу треба усвідомлювати. Українські сили протиповітряної оборони напоготові, щоб протистояти ворогу.

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Сили оборони півдня нагадали, що на сигнали повітряної тривоги необхідно реагувати оперативно, а саме йти в укриття чи користуватися правилами двох стін.

Нагадаємо, завершився 544-ий день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.