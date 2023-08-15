РФ вивела у Чорне море фрегат «Адмірал Макаров»: скількома «Калібрами» може вдарити ворог

Ще зранку 14 серпня в Чорному морі було зафіксовано сім ворожих суден, ракетоносіїв серед них не спостерігалося

Росія вивела на чергування у Чорне море військовий корабель ВМФ (Військово-морський флот) Росії «Адмірал Макаров», окупанти тримають напоготові вісім ракет «Калібрів». Про це заявив спікер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров.

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Водночас на 11:30 годину, 14 серпня в Чорному морі було зафіксовано сім ворожих суден, ракетоносіїв серед них не спостерігалося.

«Адмірал Макаров» – військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р («Буревісник»), класу «Адмірал Григорович», флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі.

Нагадаємо, уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

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Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на провокації Росії у Чорному морі та різко засудили її дії щодо турецького судна Sukru Okan.