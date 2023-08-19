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Ракетний удар по Чернігову: відомо про п'ятьох загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Чернігову: відомо про п'ятьох загиблих
Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
фото з соцмереж

Станом за 13:00 відомо про 42 постраждалих унаслідок ракетного удару по драмтеатрі в Чернігові

Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Станом за 13:00 відомо про 42 постраждалих унаслідок ракетного удару по драмтеатрі в Чернігові. П'ятеро людей загинули. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

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Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
фото: ДСНС

Серед поранених – 11 дітей. Дані попередні, рятувальники й медики продовжують роботу.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

Теги: росія обстріл смерть Чернігів російська ракета

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