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ЗСУ закріплюються на півдні – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ закріплюються на півдні – Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото: Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень

Триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області.

Куп’янський напрямок

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області

Авдіївський напрямок

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Дач та Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Понятівка, Херсон, Станіслав Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти продовжують активно займатися мародерством та знущатися над мирним населенням. Так, до населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія російської федерації. Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях. У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом «конфіскації» та фізично знущаються над невдоволеними місцевими мешканцями.

Авіація сил оборони протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Теги: ЗСУ війна Генштаб

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