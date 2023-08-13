Росіяни в Чорному морі зупинили вантажне судно, яке прямувало до України
Окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї та відправили на корабель російських військових на гелікоптері
Зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Про це повідомляє російське міноборони.
Окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї та відправили на корабель російських військових на гелікоптері.
У міноборони РФ стверджують, що після «огляду» судно продовжило рухатися в порт Ізмаїлу.
Нагадаємо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.
Згодом Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі.
До слова, після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі.
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