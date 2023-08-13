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Росіяни в Чорному морі зупинили вантажне судно, яке прямувало до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни в Чорному морі зупинили вантажне судно, яке прямувало до України
Росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу
фото з відкритих джерел

Окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї та відправили на корабель російських військових на гелікоптері

Зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Про це повідомляє російське міноборони.

Окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї та відправили на корабель російських військових на гелікоптері.

У міноборони РФ стверджують, що після «огляду» судно продовжило рухатися в порт Ізмаїлу.

Нагадаємо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Згодом Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі.

До слова, після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі

Читайте також: Українська відповідь на російське морське піратство
Теги: росія Чорне море корабель

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