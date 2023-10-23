Росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства

Російські загарбники обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК», – йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

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Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

«В умовах атак ворога ДТЕК продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», – додали енергетики.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.